عقد إيجار شقة 2024.. اعرف حقوق الطرفين قبل التوقيع

عقد الإيجار وثيقة رسمية تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتضمن حقوق والتزامات كل طرف. وعقد إيجار شقة هو نوع من عقود الإيجار التي تتعلق بوحدات السكن، ويجب على كل من الطرفين قراءة العقد بعناية قبل التوقيع عليه، والتأكد من أنه يتضمن جميع العناصر الأساسية حتى يتم تنظيم التعامل بين المستأجر والمؤجر، ولا يكون خلاف بينهم حيث تحكمهم قواعد يجب السير عليها وعدم مخالفتها حتى لا يتم فسح العقد وفقدان الحقوق.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل عقد إيجار شقة ومكوناته وأطراف العقد ونصائح قبل توقيعه من قبل الطرفين.

أطراف عقد إيجار شقة

يتكون عقد الإيجار من طرفين أساسيين، هما:

المؤجر: وهو الشخص الذي يمتلك الوحدة السكنية ويرغب في تأجيرها.

المستأجر: وهو الشخص الذي يرغب في استئجار الوحدة السكنية.

يتضمن عقد الإيجار مجموعة من العناصر الأساسية، وهي:

البيانات الشخصية لكل من المؤجر والمستأجر.

وصف الوحدة السكنية، بما في ذلك موقعها ومساحها وعدد الغرف والحمامات.

قيمة الإيجار الشهري أو السنوي.

مدة الإيجار.

الالتزامات التي يتحملها كل من المؤجر والمستأجر.

أفضل صيغة عقد إيجار شقة

يتم كتابة اسم الطرف الأول بالكامل، رقم الهوية الشخصية، محل إقامته.

يوقع المستأجر على العقد باسمه كاملًا، ويقوم بكتابة رقم الهوية الشخصية له، محل إقامته.

تسجيل العنوان الخاص بالشقة مع مراعاة توضيح أن الشقة تم تأجيرها لغرض السكن فقط.

تحديد المدة الكاملة للإيجار مع مراعاة توضيح تاريخ بدء مدة الإيجار وتاريخ انتهاء المدة المحددة للإيجار.

كتابة المبلغ الشهري الذي يجب على المستأجر دفعه مقابل إيجار الشقة، وقيمة الزيادة كل عام.

توضيح المبلغ الخاص بالتأمين الذى يدفعه المستأجر لمالك الشقة قبل الإيجار.

يتم توضيح أن المستأجر دفع الفواتير الخاصة بالشقة منها فواتير الكهرباء، فواتير الغاز، فواتير الهاتف الأرضي، فواتير الإنترنت، وأنه قد استلم الشقة بكامل التأسيسات الكهربائية

قيمة الإيجار

تعد قيمة الإيجار الشهري أو السنوي أحد أهم عناصر عقد الإيجار.

وعادة ما يتم تحديد قيمة الإيجار بناءً على عوامل مختلفة، مثل موقع الوحدة السكنية ومساحها وعدد الغرف والحمامات والخدمات المتوفرة بها.

مدة الإيجار

يمكن أن تكون مدة الإيجار محددة أو غير محددة.

وفي حالة المدة المحددة، يجب أن تكون مدة الإيجار محددة بدقة في العقد.

وفي حالة المدة غير المحددة، يمكن للمستأجر إنهاء العقد في أي وقت بموجب إخطار كتابي للمؤجر قبل شهر واحد على الأقل.

الالتزامات التي يتحملها المؤجر

يتحمل المؤجر مجموعة من الالتزامات تجاه المستأجر، منها:

تسليم الوحدة السكنية للمستأجر في حالة جيدة.

صيانة الوحدة السكنية وإجراء أي إصلاحات ضرورية.

دفع الضرائب والرسوم المتعلقة بالوحدة السكنية.

الالتزامات التي يتحملها المستأجر

يتحمل المستأجر مجموعة من الالتزامات تجاه المؤجر، منها:

دفع قيمة الإيجار في موعدها المحدد.

استعمال الوحدة السكنية للأغراض المخصصة لها.

صيانة الوحدة السكنية وإجراء أي إصلاحات بسيطة.

إجراءات إبرام عقد الإيجار

يتم إبرام عقد الإيجار بموجب اتفاق بين المؤجر والمستأجر، ويتم كتابة العقد باللغة العربية.

ويجب أن يكون العقد موقعًا من قبل المؤجر والمستأجر.

طرق توثيق عقد الإيجار

يمكن توثيق عقد الإيجار من خلال عدة طرق وهي كما يلي:

يمكن توثيق عقد الإيجار في الشهر العقاري.

توثيقه في مكتب البريد.

توثيقه عن طريق أحد الوسطاء العقاريين.

أهمية توثيق عقد الإيجار

يُعد توثيق عقد الإيجار أمرًا مهمًا لحماية حقوق كل من المؤجر والمستأجر، حيث يُعد العقد الموثق سندًا قانونيًا يُقدم للمحكمة في حالة حدوث أي نزاع بين الطرفين.

نصائح لعقد إيجار شقة ناجح

ونقدم فيما يلي بعض النصائح لعقد إيجار شقة ناجح:

اقرأ العقد بعناية قبل التوقيع عليه.

تأكد من أن العقد يتضمن جميع العناصر الأساسية.

اطلب من المؤجر تقديم جميع المستندات المطلوبة.

احصل على نسخة من العقد لكل من المؤجر والمستأجر.