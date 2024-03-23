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سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم السبت 23-3-2024

كتب:

محمد متولي
08:00 ص | السبت 23 مارس 2024
الجنيه الإسترليني

الجنيه الإسترليني

شهد سعر صرف الجنيه الإسترليني في البنوك أمام الجنيه المصري، استقرارًا كبيرًا وصلت قيمته إى 59.5 جنيه اليوم السبت 23-3-2024، إذ بلغ سعره في البنك المركزي المصري نحو 59.50 جنيه للشراء، و59.70 جنيه للبيع.

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» سعر الجنيه الإسترليني في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، بحسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك بشأن أسعار العملات.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري اليوم السبت 59.50 جنيه للشراء، و59.70 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري إلى 59.20 جنيه للبيع، و59.20 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 59.92 جنيه للبيع، و59.44 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس

وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس إلى 59.79 جنيه للبيع، و59.48 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الجنيه الإسترليني اليوم، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 60.17 جنيه للبيع، و59.96 جنيه للشراء.

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