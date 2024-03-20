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أسعار العملات اليوم الأربعاء 20ـ3ـ2024 في البنوك.. استقرار ملحوظ

كتب:

نور عبد الحليم عمر
11:14 ص | الأربعاء 20 مارس 2024
اسعار العملات

اسعار العملات

شهدت أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 20ـ3ـ2024 حالة من الاستقرار في البنوك، إذ سجل سعر الدولار الأمريكي 47.01 شراء، 47.15 بيع في البنك المركزي المصري، وفقا لما أعلنته المنصة الرقمية للبنك.

 

سعر الدولار في البنوك

 

سجل سعر الدولار الأمريكي 51.08 شراء، 51.25 بيع، في البنك الأهلي المصري، بينما وصل سعره في بنكي مصر والقاهرة الى 51.09 شراء، 51.26 بيع.

 

سعر الريال السعودي

 

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 12.53 شراء، 12.57 بيع، بينما وصل سعره في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة 12.54 شراء، 12.57 بيع.

 

سعر اليورو في البنوك

 

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 50.97 شراء، 51.14 بيع، بينما وصل سعره في البنك الأهلي المصري 51.08 شراء، 51.25 بيع، أما عن بنكي مصر والقاهرة فقد سجل نفس السعر 51.09 شراء، 51.26 بيع.

 

سعر الدينار الكويتي

 

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 152.83 شراء، 153.33 بيع، بينما وصل سعره في البنك الاهلي المصري الى 152.41 شراء، 153.42 بيع، أما عن بنك مصر فسجل سعره 153.09 شراء، 153.45 بيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي

 

سجل سعر الدرهم الإماراتي خلال أربعة بنوك مصرية ثباتا ملحوظا في البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري وبنك مصر والقاهرة، ووصل سعره إلى 12.8 شراء، 12.84 بيع.

 

سعر الجنيه الإسترليني

 

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري 59.61 شراء، 59.8 بيع، بينما وصل سعره في البنك الإهلي المصري إلى 59.75 شراء، 60 بيع، وجاء في بنك مصر بسعر 59.76 شراء، 60.01 بيع.

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