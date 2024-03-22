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استقرار سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم الجمعة 22-3-2024

كتب:

محمد متولي
11:47 ص | الجمعة 22 مارس 2024
الجنيه الإسترليني -أرشيفية

الجنيه الإسترليني -أرشيفية

استقرار كبير شهده سعر صرف الجنيه الإسترليني في البنوك أمام الجنيه المصري بقيمة 59.5 جنيه اليوم الجمعة 22-3-2024، حيث بلغ سعره في البنك المركزي المصري نحو 59.50 جنيه للشراء، و59.70 جنيه للبيع.

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» سعر الجنيه الإسترليني في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، بحسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك بشأن أسعار العملات.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري اليوم الخميس 59.50 جنيه للشراء، و59.70 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري إلى 59.20 جنيه للبيع، و59.20 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 59.92 جنيه للبيع، و59.44 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس

وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس إلى 59.79 جنيه للبيع، و59.48 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الجنيه الإسترليني اليوم، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 60.17 جنيه للبيع، و59.96 جنيه للشراء.

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بقلم محمد متولي