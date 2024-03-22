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دراما المتحدة

علي جمعة يجيب عن سؤال «إزاي النبي صلى بالأنبياء ولم تكن الصلاة مفروضة؟»

كتب:

شريف سليمان
02:48 م | الجمعة 22 مارس 2024
الدكتور علي جمعة

الدكتور علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفل حول إمامة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، للأنبياء في رحلة المعراج، رغم أن الصلاة لم تكن مفروضة: «إزاي سيدنا النبي صلى بالأنبياء في الإسراء والمعراج والصلاة لم تكن مفروضة؟».

علي جمعة: الصلاة موجودة منذ سيدنا آدم

وقال جمعة، في برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة الناس، اليوم: «الصلاة موجودة منذ سيدنا آدم، لكن لم تكن هناك فرائض خمس بهذه الكيفية».

الصلاة التجاء إلى الله

وتابع مفتي الديار المصرية السابق، بأن الصلاة موجودة منذ أزمنة طويلة: «الصلاة بما فيها من ركوع أو سجود التجاء إلى الله، كانت موجودة من زمان، والأنبياء مأمورين يتبعوا النبي».

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