هل القرين من الجن الطيب ولا المؤذي؟.. علي جمعة يوضح

وجه طفل سؤالًا إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، مضمونه هل القرين من الجن الطيب ولا المؤذي؟

القرين يقول للإنسان الخطأ

وأجاب الدكتور علي جمعة على سؤال الطفل، مؤكدًا أن القرين موجود من أجل أن يعرض على الانسان الخطأ، مضيفًا: «طول الوقت يقول له على الخطأ علشان البني آدم يقع فيه».

وأضاف خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة «الناس»، :«لما سألوا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه، ما مِن أحَدٍ إلَّا وقد وُكِّلَ به قَرينُه مِن الجِنَّ، قالوا: وأنتَ يا رسولَ اللهِ؟ قال: وأنا، إلَّا أنَّ اللهَ أعانَني عليه، فأسلَمَ، فليس يَأمُرُني إلَّا بخيرٍ».

هل الإنسان يحسد نفسه؟

وأشار جمعة إلى أنه من الممكن أن يحسد الانسان نفسه، مضيفًا: «طبعا لما الانسان يتغر باللي عنده ويقول عندي أو يفرح بعده ولا يحمد الله على ما أتاه».