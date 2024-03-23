يتطلع الأهالي لمعرفة مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم السبت 23-3-2024، الموافق الثالث عشر من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرية، وخاصةً موعد أذان الفجر لبدء الصوم، وأذان المغرب من أجل الإفطار في الموعد الصحيح.

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في كفر الشيخ السبت 23-3-2024، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم السبت 23-3-2024

تأتي مواقيت الصلاة في كفر الشيخ كالتالي:

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم السبت 23-3-2024

يحين موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم السبت 23-3-2024، في تمام الساعة 4:28 صباحًا ومعه بداية صوم اليوم الثالث عشر من أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم السبت 23-3-2024

يحين موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم السبت 23-3-2024، في تمام الساعة 12:03 مساءً.

موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم السبت 23-3-2024

يحين موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم السبت 23-3-2024، في تمام الساعة 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم السبت 23-3-2024

يحين موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم السبت 23-3-2024، في تمام الساعة 6:10 مساءً.

موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم السبت 23-3-2024

يحين موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم السبت 23-3-2024، في الساعة 7:29 مساءً.

عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ اليوم السبت 23-3-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ في اليوم الثالث عشر من أيام شهر رمضان المبارك 14 ساعة ودقيقتين، على أنّ تزيد المدة بمرور الأيام.