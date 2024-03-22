بدء تشغيل جهاز المعالج الخطي في مستشفى الأورام الجامعي بكفر الشيخ

أعلنت الإدارة العامة للمستشفيات الجامعية بكفر الشيخ بدء تشغيل جهاز المعالج الخطي بمستشفى الأورام الجامعي، وتدريب الطاقم الطبي والفنيين والتمريض على كيفية استخدامه، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وبإشراف الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب البشري، والدكتور حاتم الجوهري، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور عماد صدقة، مدير مستشفى الأورام الجامعي.

جهاز المعالج الخطي من أهم الأجهزة التي تُساهم في علاج مرضى السرطان

وأكد مصدر طبي بالإدارة العامة للمستشفيات الجامعية، لـ«الوطن»، إنّ جهاز المعالج الخطي يُعد من أهم الأجهزة التي تُساهم في علاج مرضى السرطان، حيث يقوم الجهاز بتسليط الأشعة السينية عالية الطاقة لتتوافق مع شكل الورم وتدمير الخلايا السرطانية مع تجنب الأنسجة الطبيعية المحيطة.

وأوضح المصدر، أنّ هناك جهود مبذولة للانتهاء من أعمال تجهيزات مستشفى الأورام الجامعي استعداداً لبدء التشغيل التجريبي للمستشفى، لافتاً أنّ المشروع سيُقدم خدمة طبية متميزة لمحافظات الدلتا، كما يُعد مشروعاً قومياً لمحافظة كفر الشيخ.

مستشفى الأورام الجامعي بكفر الشيخ

جدير بالذكر أنّ مستشفى الأورام الجامعي بكفر الشيخ يقام على مساحة 8 آلاف متر مربع بجامعة، بتكلفة تصل إلى 250 مليون جنيه، ويتكون المبنى من دور أرضي بمسطح 2200 متر مربع، و3 أدوار متكررة مساحة الدور 1700 متر مربع، بالإضافة إلى كافتيريا بسطح المبنى بمساحة 700 متر مربع.

ويضم المستشفى 2 غرفة للإشعاع الخطي، و1 غرفة محاكاة لتحديد مركز الأورام بالجسم، و3 غرف للأشعة «أشعة مقطعية - أشعة رنين - أشعة سينية»، و38 سريرا للعلاج الكيماوي، وإجمالي عدد الأسرّة 76 سريرا، و3 عيادات، و1 قاعة سيمنار سعة 135 فردا، وخدمات عامة «غرف غازات - غرف مولدات كهربائية - صيدلية - دورات مياه - صالة تذاكر».