تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة في المنوفية (صور)

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تعديل أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي السارية بدائرة المحافظة وخارجها، عقب تحريك أسعار المواد البترولية، وذلك خلال اجتماع موسع بحضور محمد موسى نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، والعميد محمد عدلي مدير إدارة المرور.

أسعار المواد البترولية الجديدة

جاء ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية بتعديل أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من اليوم الجمعة.

تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالمنوفية

ووجه محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع المرور والمتابعة الميدانية على مدار الساعة على محطات الوقود ومواقف السيارات للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة، ووضع لافتات وبنرات ظاهرة بالمواقف بتعريفة الركوب الجديدة، لضمان التزام سائقي السيارات العاملة على الخطوط المختلفة بالتعريفة الجديدة، والتأكد من إلزام السائقين بكتابة التعريفة الجديدة وخطوط السير على زجاج المركبات بخط واضح وظاهر وأن يتم تحميل السيارات بالأعداد المقررة بكل سيارة حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.

كما شدد المحافظ، على عدم السماح بأي تهاون أو تقصير في زيادة تعريفة الركوب بكافة الخطوط بنطاق المحافظة، مناشداً جموع المواطنين بعدم دفع أية زيادة عن التعريفة الرسمية المعلنة والإبلاغ الفوري عن أي سيارة تخالف التعليمات من خلال الاتصال بغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام علي الأرقام التالية 2239804- 2224899 - 2222035، وغرف عمليات المرور 2316985- 2317017، ومديرية التموين 2174039 - 2174037 ويمكنك الاطلاع على تعريفة الركوب الجديدة من خلال الصور القادمة.