أسعار البنزين في جميع أنحاء العالم

بلغ السعر المتوسط للبنزين عالميا 1.32 دولار أمريكي للتر، ولكنه توجد فروق ملحوظة ما بين الدول، فتكون الأسعار في الدول الغنية مرتفعة بالمقارنة مع الدول الفقيرة، أما الدول المنتجة والصادرة للبترول فتكون الأسعار أقل منها بكثير.

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية، حالة استثنائية، حيث تتميز بالتقدم الاقتصادي المتفوق ولكن في الوقت ذاته تكون أسعار البنزين فيها منخفضة.

تعود فروق أسعار البنزين في الدول المختلفة إلى الدعم الحكومي للبنزين وحجم الضرائب، فتشتري جميع الدول في العالم النفط بذات الأسعار، ولكنها فيما بعد تفرض ضرائب مختلفة، ما يؤدي إلى اختلاف أسعار التجزئة للبنزين.

على الرسم البياني، يتم تحديث أسعار البلدان المشار إليها بعلامة على أساس أسبوعي، يتم تحديث أسعار البلدان الأخرى على أساس شهري لأن هذه البلدان لديها أسواق وقود منظمة ولا تتغير الأسعار بشكل متكرر.