شوقي علام: القرآن الكريم خير جليس في الدنيا وأفضل صاحب يوم القيامة

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنّ المسلم عليه واجبات تجاه القرآن الكريم المعجزة الخالدة، منها الحرص على تلاوته آناء اليل وأطراف النهار، كما في قول الله تعالى: «ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر».

قراءة القرآن فضل عظيم

وأكد خلال برنامجه «حديث المفتي»، المُذاع على فضائية «الناس»، على أن ما يترتب على قراءة القرآن هو فضل عظيم، حيث يحصل المسلم على الحسنات الكثيرة المضاعفة على ذلك العمل الميسر، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول الم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف».

تعاهد القرآن بالقراءة يجعلك من أصحابه الذين يُشفع لهم يوم القيامة

وتابع، أنّ تعهد القرآن بالقراءة، يجعلك من أصحابه الذين يُشفع لهم يوم القيامة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه»، موضحا أن كتاب الله يشفع لصاحبه ويحاجج عنه يوم الدين، فهو خير جليس في الدنيا وخير صاحب يوم القيامة، مستشهدا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: «اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما».