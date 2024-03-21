شوقي علام: التوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن القوة الإيمانية دائما تصمد وتنتصر أمام كسرة العدد والعتاد، وكم من فئة قليلة مؤمنة واثقة بالله سبحانه وتعالى مُحسنة في تجهيزاتها وخططتها والتزامها غلبت فئة كثيرة مهما بلغت قوتها وإمكانياتها وأعوانها من البشر.

النصر من عند الله وحده

وأضاف «علام»، خلال حواره لبرنامج «حديث المفتي» عبر قناة الناس: «من المسلمات في عقيدة المؤمن أن النصر من عند الله وحده، وأنه لا يكون في حقيقة الأمر في العدد والعتاد، ففي معركة بدر الكبرى التي نعيش ذكراها في شهر رمضان كان الأسباب المادية كلها في صالح أعداء المسلمين، ومع ذلك نصر الله سبحانه وتعالى المؤمنين.

واستشهد بالآية الكريمة: «ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون»، مشيرا إلى أن الله عز وجل أكد هذه الحقيقة في قوله «إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ».

وتابع، أن التوكل على الله سبحانه وتعالى لا ينافي الأخذ بالأسباب، بل إن الله سبحانه وتعالى لم يأمر بالتوكل إلا بعد التحرز والأخذ بالأسباب، مستشهدا بالآية الكريمة: «وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ».