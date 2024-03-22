بشرى سارة.. بدء ضم أسر جديدة لمعاش تكافل وكرامة

تستمر وزارة التضامن الاجتماعي، وفق توجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن، بالتنسيق مع مديريات التضامن على مستوى الجمهورية، في توريد فيزا معاش تكافل وكرامة للأسر المستحقة التي استوفت الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم، تمهيداً لتفعيلها وصرف المعاش مباشرة، يوم 15 من كل شهر وفق المنصوص عليه والمعمول به في هذا الشأن.

توريد فيزا معاش تكافل وكرامة

ووفق مصادر لـ«الوطن»، فإنه يتم توريد فيزا معاش تكافل وكرامة لمديريات التضامن الاجتماعي من الشركة المُنفذة، لتقوم بتجهيزها وتوزيعها على الإدارات الاجتماعية لسرعة تسليمها للمواطنين المستحقين، مؤكدة أنه بموجب الفيزا يمكن الحصول على المعاش من أي ماكينة دفع إلكتروني أو من البنوك.

وأكدت وزارة التضامن، أن فيزا تكافل وكرامة تُستخرج في أسبوعين فقط، بعد استيفاء المتقدم لجميع الشروط والأوراق المطلوبة، موضحة أنه بموجب المعاش تحصل الأسرة على مجانية التعليم للأبناء وفق المنصوص عليه ومجانية الدعم الغذائي.

41 مليار جنيه

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن برنامج تكافل وكرامة يعد أوسع برامج الدعم النقدي المشروط، حيث زادت موازنة الدعم النقدي لتصل إلى 41 مليار جنيه في عام 2024، وتستفيد منه 4.7 مليون أسرة مع التزام الأسر بتطبيق المشروطية التعليمية والصحية.

واستلمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، 508 فيزا تكافل وكرامة من الشركة المسئولة، ويجري حالياً تجهيزها وتوزيعها على الإدارات الاجتماعية لتسليمها للمواطنين المستحقين.