بلينكن: نرفض أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، رفضه الشديد لإقامة أي عمليات عسكرية داخل مدينة رفح الفلسطينية، قائلاً: «سوف يكون ذلك خطأ فادحاً، ولا ندعم هذا الأمر بأي شكل».

ضرورة التعامل مع حركة حماس

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بثته «القاهرة الإخبارية»، أن الأمر الضروري الآن هو التعامل مع الفصائل الفلسطينية، موضحا أنه كان لديهم فرصة لمشاركة بعض التفاصيل بشأن هذه الرؤية مع نظيره الإسرائيلي بهدف توضيح الرؤية الأمريكية وكيف يمكن تعاملها مع هذه الأزمة بشكل مختلف.

التهديدات الصادرة من الفصائل الفلسطينية هي نقطة التركيز الآن

وتابع «بلينكن»، أنه «لن أقول أي افترضات بشأن المستقبل، نركز على ما هو جارٍ في الوقت الحاضر»، لافتا إلى أنه لابد التعامل مع التهديدات الصادرة من الفصائل الفلسطينية، وهذا ما يمكنه أن يتناوله خلال اللقاء مع النظير الإسرائيلي.