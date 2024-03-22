هل يتمكن مصطفى شعبان من توصيل السمك للقاهرة في مسلسل المعلم؟.. الجمهور يتوقع

أحداث مختلفة شهدتها الحلقة 11 من مسلسل المعلم، كانت أبرزها مساعدة الريس غريب للفنان مصطفى شعبان، في إعطائه السمك الموجود في مراكبه بعد عودتهم من البحر، ويعود بهم إلى القاهرة، محاولا رد جميل المعلم حامد حيث سيطرت الفرحة والسعادة على المعلم بعد هذا الموقف الشهم، ما أثار تساؤلات الجمهور: «ياترى السمك هيوصل ولا أية وعنتر وشداد هيكون رد فعلهم إيه».

الجمهور يتوقع الحلقة 12 من مسلسل المعلم

توقع عدد كبير من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي أحداث الحلقة 12 من مسلسل المعلم، حيث جاءت التعليقات كالتالي: «أنا حاسس إن عنتر وشداد هيعرفوا وهيحاولوا يسرقوا الشحنة»، وأيضا: «ربنا يستر والسمك يوصل، عشان عاوزين نشوف رد فعل عنتر وشداد»، وكذلك «لو السمك وصل مصطفى شعبان هيرجع ملك سوق السمك».

وخلال أحداث الحلقة 11 من مسلسل المعلم، قامت زمزم زوجة المعلم الدور الذي تجسده الفنانة «سهر الصايغ»، بمقابلة «غلوش» الدور الذي يجسده أحمد عبد الله محمود حتى ترد له الفلوس التي دفعها للطبيب عندما كانت تنزف ولكنه رفض وقال لها إنه دين في رقبته للمعلم.

موعد عرض مسلسل المعلم

ومن المقرر أن يعرض مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان، على قناة الحياة في تمام الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it.

أبطال مسلسل المعلم

شارك في المسلسل عدد كبير من الفنانين من أبرزهم سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.