بعد ذكره في الحلقة 10 من مسلسل المعلم.. حكاية مثل «اللي اختشوا ماتوا»

«اللي اختشوا ماتوا» كلمات نطقت بها «دهب» ابنة المعلم بشر، التي تؤدي دورها الفنانة هاجر أحمد، ضمن أحداث الحلقة 10 من مسلسل المعلم، حينما طلبت منها الدكتورة ملك، ابنة «الجنتل» رقم الهاتف الخاص بـ«المعلم» ويجسده الفنان مصطفى شعبان.

حكاية مثل اللي اختشوا ماتوا

ترجع قصة المثل الشهير «اللي اختشوا ماتوا»، إلى أن الحمامات العثمانية القديمة، كانت تستخدم الحطب والأخشاب والنشارة لتسخين أرضية الحمام، والمياه، من أجل تمرير البخار من خلال الشقوق، وفق ما ورد في موسوعة الأمثال الشعبية لجمال طاهر.

معظم الحمامات العثمانية كانت من الخشب، سواء كانت القباب أو السقوف أو المناور، وفي يوم من الأيام شب حريق في أحد الحمامات المخصصة للنساء، ولأن اعتادت معظمهن على الاستحمام عاريات، لا يسترهن إلا البخار الكثيف، وخلال اشتعال الحريق، هربت كل امرأة كانت ترتدي بعض الملابس، وقليل من العاريات، أما من استحين ففضلن الموت على الخروج عاريات.

من هم اللي اختشوا؟

«هل مات أحد من النساء؟» سؤال وجهه صاحب الحمام عند عودته ورأى اشتعال الحريق، فأجابة البواب: «نعم.. اللي اختشوا ماتوا»، وصارت الجملة مثلًا يقال للإشارة إلى أن من يخجلون قد ماتوا، ولم يتبق إلا من لا يستحي ولا يخجل.