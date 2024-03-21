هل يقنع مصطفى شعبان تاجر السويس ببيع السمك له في مسلسل المعلم؟

أحداث عديدة ومشوقة شهدتها الحلقة 10 من مسلسل المعلم، بطولة الفنان مصطفى شعبان، كانت أبرزها اعتراض «دنجل» الدور الذي يجسده الفنان محمد العمروسي، إذ حاول أن يقف في طريق المعلم أثناء شراء الأخير للسمك، وطلب منه أن يبتعد عن السوق كما أنه هدده.

وشهدت أحداث الحلقة محادثة نارية بين دنجل والمعلم، وطلب منه أن يغادر السوق، ولكن المعلم أكد أنه سيحصل على السمك حتى لو بالقوة، لأنه يثق في الله عز وجل، الأمر الذي أثار تساؤلا: «هو المعلم هيقدر يقنع التجار أني ياخد السمك منهم».

توقعات الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي

وتوقع عدد كبير من الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي حول إمكانية إقناع مصطفى شعبان التجار في السويس على بيع السمك له، حيث جاءت التعليقات كالتالي: «يا معلم أنت قدها وهتجيب السمك»، وأيضا: «حاسس أني مصطفى شعبان هيطول في السويس على ما ياخد السمك».

من المقرر أن يعرض مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان على قناة الحياة في تمام الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.