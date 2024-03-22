تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة في الإسماعيلية (صور)

أعلنت محافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة، وسيارات السيرفيس العاملة على خطوط المحافظات والخطوط الداخلية بعد إعلان لجنة التسعير عن الأسعار الجديدة للمواد البترولية.

تعريفة الركوب الجديدة في الإسماعيلية داخل المحافظة

وأعلنت المحافظة في بيان رسمي اليوم الجمعة عن تعريفة الركوب الجديدة في الإسماعيلية وتضمنت الأسعار داخل الخطوط الداخلية لتشمل.

- الإسماعيلية لمدينة فايد 13 جنيها.

- الإسماعيلية إلى قرية سرابيوم 7 جنيهات.

- الإسماعيلية إلى قرية أبو سلطان 11 جنيها.

- الإسماعيلية إلى القصاصين 11 جنيها.

- الفردوس أبوصوير 7 جنيهات.

- أبوصوير إلى الزقازيق 23 جنيها.

- القصاصين إلى الزقازيق 15 جنيها.

- القصاصين إلى الصالحية 7 جنيهات.

القصاصين إلى أبوصوير 7 جنيهات.

التل الكبير إلى الإسماعيلية 14 جنيها.

التل الكبير إلى الزقازيق 13 جنيها.

تعريفة الركوب الجديدة في الإسماعيلية بين المحافظات

وبحسب بيان رسمي لديوان محافظة الإسماعيلية، حددت المحافظة تعريفة الركوب الجديدة في الإسماعيلية بين المحافظات الأخري تضمن:

- من الإسماعيلية إلى المرج بالقاهرة 34 جنيها.

- من الإسماعيلية لمدينة العاشر من رمضان 19 جنيها.

- من الإسماعيلية إلى مدينة المنصورة 54 جنيها.

- من الإسماعيلية إلى مدينة بورسعيد 31 جنيها.

- من الإسماعيلية إلى مدينة دمياط 47 جنيها.

- من الإسماعيلية إلى السويس 29 جنيها.

- من الإسماعيلية إلى الزقازيق 29 جنيها.

- من الإسماعيلية إلى طنطا 55 جنيها.

- من الإسماعيلية إلى فاقوس 27 جنيها.

- من الإسماعيلية إلى العريش 60 جنيها.

- من فايد إلى المرج 34 جنيها.

- من القنطرة غرب للمرج 42 جنيها.