أرقام ساخنة لتلقي إخطارات التلاعب في تعريفة الركوب بالقليوبية

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية انتظام سير العمل وحركة السيارات بمواقف السيارات ومحطات الوقود بعد قرار تثبيت سعر السولار

الخط الساخن لمخالفات التعريفة

وأوضح محافظ القليوبية في بيان له أنه جري تخصيص خطوط ساخنة لتلقي بلاغات المواطنين والتواصل الفوري مع الخط الساخن 114 أو الاتصال بالخط الأرضي 0133212461 أو إرسال رسالة عبر تطبيق الواتس آب بتفاصيل المُخالفة وموقعها على الرقم 01119992624 في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية.

تفقد موقف سيارات بنها العمومي

أوضح محافظ القليوبية أنه جري تفقد موقف سيارات بنها العمومي وموقف مسطرد 1و2 بشبرا الخيمة وعدد من محطات الوقود بمدينتي بنها وشبرا الخيمة

انتظام سير العمل داخل جميع المواقف

وأكد المحافظ على انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق محافظة القليوبية، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.

ووجه المحافظ رؤساء مجالس المدن والأحياء ومديري التموين والمرور لمتابعة انتظام العمل داخل مواقف السرفيس موزعة على جميع الخطوط الداخلية والخارجية بمختلف المدن والمراكز، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الحالية، وخاصة مع عدم زيادة أسعار السولار ، والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة التموين بالقليوبية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالتسعيرة الجديدة للبنزين والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وتم تطبيقها بجميع أنحاء الجمهورية بدءاً من اليوم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.