نائبة الرئيس الأمريكي تنتقد خطة نتنياهو لاقتحام رفح الفلسطينية

قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، اليوم الجمعة، إنه لا يوجد سبيل أمام المدنيين للفرار من مدينة رفح بجنوب غزة، حيث يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إرسال قوات بينما تضغط واشنطن للحصول على مزيد من المساعدات الإنسانية.

تعليق نائبة الرئيس الأمريكي

وقالت هاريس للصحفيين أثناء مغادرتها في رحلة إلى بورتوريكو وفلوريدا: «لا يوجد مكان يذهب إليه هؤلاء الناس ليكونوا آمنين»، بحسب صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية.

استمرار الحرب الإسرائيلية

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت السابع من أكتوبر، وسقط حتى الآن أكثر من 32 ألف فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء.