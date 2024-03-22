طريقة عمل عجينة الكريب في المنزل.. طعم لذيذ والحشو زي ما تحب

الكريب من الأطباق المفضلة لدى الكبار والصغار، يتميز بطعمه اللذيذ وسهولة تحضيره، ويمكن حشوه بمختلف أنواع الحشوات الحلوة والمالحة حسب الرغبة، مما يجعله وجبة غنية ومتنوعة يُقبل كثيرون على تناولها في أي وقت؛ ولأن البعض لا يُفضل شراء الكريب من المطاعم، بل يميل إلى تحضيره في المنزل لضمان جودته وتلبية جميع الأذواق، وأيضًا توفيرًا للتكلفة، فنستعرض في السطور التالية طريقة عمل عجينة الكريب في المنزل، على أن يتم حشوها في النهاية حسب الرغبة.

مكونات عجينة الكريب

يحتاج عمل عجينة الكريب في المنزل مجموعة من المكونات بمقادير معينة، كالتالي:

كوب دقيق

كوبان حليب

رشة ملح

ملعقة كبيرة زيت

بيضتان

طريقة عمل عجينة الكريب

يعد توفير المكونات السابق ذكرها بالمقادير المحددة، يُرجى اتباع الخطوات التالية لعمل عجينة الكريب في المنزل:

نخلط الدقيق والملح في وعاء. نضيف البيض والحليب ونخلط جيدًا حتى يصبح الخليط ناعمًا. نضيف الزيت ونخلط مرة أخرى. نترك العجينة ترتاح لمدة 30 دقيقة. نسخن مقلاة على نار متوسطة. نضع كمية قليلة من الزيت في المقلاة. نسكب كمية من العجينة في المقلاة ونوزعها بشكل دائري. نترك الكريب على النار حتى يصبح لونه ذهبيًا من الأسفل. نقلب الكريب ونتركه على النار حتى يصبح لونه ذهبيًا من الجانب الآخر. نكرر العملية مع باقي العجينة. نحشو الكريب بالحشوة المفضلة لدينا.

نصائح عامة لعمل عجينة الكريب

ولأن تناول الكريب يختلف من شخص لآخر بناءً على ذوق كل منهما، فيمكن إضافة بعض التغييرات حسب الرغبة في أثناء عمل عجينة الكريب، منها: