طريقة عمل البيتيفور زي المحلات.. 3 أسرار لنكهة مميزة

البيتيفور من أشهر الحلويات في عيد الفطر المبارك، إلى جانب الكعك والبسكويت وغيرها من المخبوزات التي عادة ما تفضل ربات البيوت صناعتها في المنزل لإضفاء أجواء الفرحة على أطفالها.

وخلال التقرير التالي نوضح طريقة عمل البيتيفور المثالية، التي تضمن الحصول على قطع بيتيفور تشبه قطع أشهر المحلات، وذلك وفقًا لوصفة الشيف نادية السيد.

مكونات البيتيفور

3 أكواب ونصف من الدقيق.

نصف معلقة صغيرة من الملح.

2 قالب من الزبدة.

بيضة كاملة

3 صفار بيض.

كوب من السكر البودر.

معلقة كبيرة من الفانيليا السائلة، أو أربع أكياس من الفانيليا.

طريقة تحضير البيتيفور

تضرب الزبدة مع السكر البودر لمدة عشرين دقيقة أو حتى تصل للقوام الكريمي أبيض اللون، ثم يوضع الصفار الأول، مع ضرورة الانتظار حتى يختفي الصفار تمامًا بين الخليط، وبعد ذلك يضاف باقي الصفار، وكذلك البيضة الكاملة، مع ملاحقتها بشكل سريع بمقدار الفانيليا حتى لا يتلوث الخليط برائحة «زفارة» البيض.

وبعد تمام الوصول للقوام الكريمي المتجانس في الخليط السابق، توضع المكونات الجافة تباعًا، على أن يضاف الدقيق تدريجيًا، حتى يصل العجين لقوام غير لاصق باليد عند لمسها، وعند الرغبة في تحضير البيتيفور بالشيكولاتة، يضاف نصف كوب من الكاكاو، مع نزع نصف كوب من الدقيق.

ومن ثم يشكل البيتيفور فور الانتهاء من العجن، ولكن عند تشكيله لا بد من ملاحظة طريقة خروج العجينة، إذ يجب أن تخرج بشكل سهل ومتوازن وغير سريع، ويجب إضافة بعض الدقيق للعجين إذا كانت تخرج بشكل سريع من أداة التشكيل لضمان نجاحه.

وفي الخطوة الأخيرة يدخل البيتيفور إلى الفرن بالرف الأوسط، بدرجة حرارة 180 على أن يكون مسخن مسبقًا، ويظل لمدة 10 دقائق أو حتى تمام الحصول على لون ذهبي خفيف، وبعد ذلك يترك حتى يصل لدرجة حرارة الغرفة، ومن ثم يزين حسب الرغبة.

أسرار نجاح البيتيفور

أن يكون البيض طازج وغير مخزن مسبقًا في الثلاجة.

أن يكون الدقيق والزبدة بجودة عالية.

لا بد من توافر الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

من الضروري تشكيل البيتيفور على ورق زبدة أو على الصاج بدون إضافة مادة دهنية.

عند استعمال ماكينة التشكيل لا بد من إضافة نصف كوب من الدقيق للمقادير.