طريقة عمل عجينة البيتزا في المنزل.. «أحلى من الجاهزة»

البيتزا من الأكلات والوصفات السريعة التي يفضلها الكثيرون، لمذاقها الشهي اللذيذ ولإمكانية تقديمها بالعديد من النكهات، سواء المضاف إليها الخضراوات والدجاج أو الجبن أو المأكولات البحرية، لذا تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل عجينة البيتزا في المنزل بخطوات بسيطة.

طريقة عمل عجينة البيتزا في المنزل

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل عجينة البيتزا في خطوات بسيطة لا تستغرق وقتًا طويلًا، في برنامجها على قد الإيد الذي يُذاع على قناة سي بي سي سفرة، كالتالي:

مقادير عمل عجينة البيتزا

2 كوب دقيق.

¼ كوب زيت.

1 ملعقة كبيرة خميرة.

رشة ملح.

2 ملعقة كبيرة سكر.

كوب ماء دافىء.

زعتر.

طريقة عمل عجينة البيتزا

اخلطي الخميرة والملح والزعتر والسكر في وعاء متوسط.

أضيفي الماء والزيت على المكونات السابقة.

اعجني المكونات بيديك جيدًا ثم اتركيها تختمر لمدة ساعة في مكان دافئ بعد تغطيتها.

طريقة تحضير صلصلة البيتزا

ويمكنك تحضير صلصة البيتزا بخطوات بسيطة وسهلة، كالتالي:

مقادير تحضير صلصة البيتزا

2 ثمرة طماطم مهروسة.

2 فص ثوم.

بصلة مفرومة.

1 ملعقة كبيرة صلصة الطماطم.

1ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة بهارات.

ملعقة زيت.

طريقة تحضير صلصة البيتزا