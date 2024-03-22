طريقة عمل بلح الشام في المنزل.. خطوات ومكونات بسيطة

بلح الشام من الحلويات الشرقية اللذيذة التي تتميز بمذاقها الرائع وقيمتها الغذائية المرتفعة، كما أنها واحدة من الحلويات التي يحرص كثيرون على ضمها إلى مائدة الإفطار خلال شهر رمضان الكريم، أو توفيرها في العزومات والمناسبات المختلفة، ويلتف حولها أفراد الأسرة بالكامل.

طريقة عمل بلح الشام

ولأن البعض لا يفضل شراء هذه الحلويات من المحال أو العربات الموجودة في الشارع ويميلون إلى إعدادها في المنزل لضمان جودتها وتلبية لمختلف الأذواق في الأسرة، بل وأيضًا توفيرًا في التكلقة، فيمكن توضيح طريقة عمل بلح الشام في المنزل.

مكونات عمل البلح الشام

ويحتاج عمل البلح الشام في المنزل إلى توفير مجموعة من المكونات بمقادير معينة، كالتالي:

2 كوب دقيق.

1 كوب سميد.

1/2 كوب سكر.

1/2 كوب جوز هند مبشور.

1/4 كوب ماء.

1/4 كوب زيت نباتي.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

1/2 ملعقة صغيرة قرفة.

1/4 ملعقة صغيرة ملح.

زيت للقلي.

قطر (اختياري).

شوكولاتة سائلة (اختياري).

خطوات تحضير البلح الشام

وبعد توفير المكونات السابقة بالمقادير المحددة، يمكن اتباع الخطوات التالية لعمل البلح الشام في المنزل:

في وعاء كبير، نخلط الدقيق، السميد، السكر، جوز الهند، البيكنج بودر، الفانيليا، القرفة والملح. نضيف الماء والزيت ونخلط جيدًا حتى نحصل على عجينة متماسكة. نشكل العجينة إلى كرات صغيرة بحجم حبة الجوز. نسخن زيت القلي في مقلاة عميقة على نار متوسطة. نقلي كرات العجينة حتى تصبح ذهبية اللون. نخرج كرات العجينة من الزيت ونضعها على ورق نشاف للتخلص من الزيت الزائد. نغمس كرات العجينة في القطر ثم في الشوكولاتة السائلة (اختياري). نترك بلح الشامي ليبرد ثم نقدمه.

بلح شام يلبي كافة الأذواق

ولأن من الوارد ان تختلف أذواق الأسرة حول أفضل طعم للبلح الشام، فيمكن إضافة بعض التغييرات البسيطة حسب الرغبة في أثناء عمل البلح الشام في المنزل، منها: