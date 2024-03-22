مجدي عبد الغني: صدفة قادتني لعدم الرحيل عن الأهلي.. كنت بقول يارب متخذلنيش

كشف الكابتن مجدي عبد الغني، لاعب منتخب مصر السابق، كواليس بقائه في النادي الأهلي بعد أن كان مهددًا بالرحيل في بداية مشواره مع المارد الأحمر، وذلك خلال لقائه ببرنامج «كلم ربنا»، مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، والمذاع عبر «الراديو 9090».

مناجاة مجدي عبد الغني لعدم الرحيل عن الأهلي

وقال مجدي عبد الغني، «كنت مع الفريق داخل أتوبيس النادي الأهلي، ورايحين نلعب ماتش ودي، ورجعت قعدت في نهاية الأتوبيس لأني كنت مُحبط في هذه اللحظة، ظللت أفكر وأدعي الله، وأقول يارب متخذلنيش في اللي أنا قولته للمدرب في النادي الأهلي، يارب أثبتله أني قد وجودي في النادي الأهلي، يارب متخذلنيش».

وأضاف قائلًا: «انت لما تكون موجود في حتة بتحبها بتبقي مش عايز تسيبها، بعد كده تغير المدرب وجه مدرب جديد اسمه كالوتشاي وبدأ يديني فرصة، كانوا بيأخدونا في المباريات الودية، بدأت أتألق في المباريات دي وبدأ مدرب الأهلي الجديد كالوتشاي يعرف».

صدفة قادت مجدي عبد الغني للبقاء في الأهلي

وتابع: « فى الفترة دي كنت في جامعة القاهرة، والمدرب الجديد للنادي الأهلي مكانش يعرفني لسه، وأقيمت دورة كرة قدم اسمها «دورة الهيئات»، وعملنا دورة كانت بتتلعب في نادى الزمالك، وجاء مدرب الأهلي عشان يتفرج، فأنا كنت بلعب مع الجامعة وأنا أصلا مكنتش حابب أنى ألعب مع الجامعة، وشافني، وسأل وقال اللاعب رقم 8 بيلعب فين؟، قالوله بيلعب عندنا في النادي الأهلي بس شكله هيمشي».

وأكمل: « في اللحظة دي استغرب المدرب من فكرة أنى أمشي، وقال يمشي !، يمشي إزاي؟، لدرجة أننا لما خلصنا البطولة ورجعت أتمرن مع الفريق الأول قابلته، قالي أنت لاعب مميز، أنا معرفش إزاي محدش كلمني عنك».

وقال: «ما حدث كان بسبب مناجاتي لله سبحانه وتعالى، وقعدت في النادي الأهلي وبقيت ضمن اللي بيعتمد عليهم النادي بشكل أساسي».