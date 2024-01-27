مجدي عبد الغني يرد على اتهامه بسرقة الملابس من مخازن اتحاد الكرة

أثار مجدي عبد الغني، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، جدلًا واسعًا خلال ظهوره عبر برنامج «ملعبنا»، الذي يقدمه الإعلامي لطفي الزعبي على قناة «المشهد»، إذ رد على واقعة اتهامه بسرقة الملابس من مخازن اتحاد كرة القدم المصري واستبعاده من رئاسة بعثة المنتخب في مونديال روسيا 2018.

وأجاب مجدي عبد الغني، على سؤال المذيع لطفي الزعبي بشأن واقعة اتهامه بسرقة الملابس من مخازن اتحاد الكرة واستبعاده من رئاسة بعثة المنتخب في مونديال روسيا 2018، مؤكدًا أن كل ما أثير ضده من اتهامات باطل، وعبارة عن مؤامرة.

وأضاف «عبد الغني»: ««أنا رحت أجيب اللبس بتاعي، كل شوية أقولهم يا جماعة، أولا اللبس متوزع بطريقة غريبة جدًا، جايبين ملابس بحوالي 20 مليون جنيه، أنا معرفش عنها حاجة، مش اختصاصي، إنما مصر كلها لابسة اللبس.. علشان تتشال من رئيس البعثة لازم يكون في مؤامرة.. لازم يبقى في مؤامرة، كل مجلس الإدارة تآمر عليا، هاني أبو ريدة تآمر، وأحمد مجاهد تآمر، وعصام عبد الفتاح تآمر.. دول صوروني إني أخدت عربية نقل تلم اللبس جوا، شوف المؤامرة عاملة إزاي».

استبعاد مجدي عبد الغني من رئاسة بعثة المنتخب في مونديال روسيا 2018

وحول استبعاده من رئاسة بعثة المنتخب في مونديال روسيا 2018، قال مجدي عبدالغني: «شالوني بموقف دراماتيكي، أنت علشان تتشال من رئاسة البعثة لازم يكون في مؤامرة».