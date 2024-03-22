مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 12.. شريف مهدد بالاستبعاد من الأهلي بسبب الإصابة

تمكن شريف ابن دينا الشربيني التي تجسد دور «ليلى» خلال الحلقات الماضية أن يحقق حلمه الذي لطالما حلم به، وهو التحاقه بالنادي الأهلي، وذلك بعد اجتيازه جميع الاختبارات، وتمكنه من تسجيل هدف في الدقيقة الأولى في الاختبار، وبذلك جرى اعتماده في الفريق الأول في إحدى المباريات كما استطاع أن يسجل هدفا بها، ولكنه تعرض لإصابة قد تفقده حلمه.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 12

تعرض شريف لإصابة في قدمه جعلته يحتاج إلى فترة علاج لا تقل عن شهر، ولكنه لم يستطع أن ينتظر هذه المدة دون إجراء تمرينات، فذهب لأداء تمارينه في النادي الأهلي، وأثناء اللعب مع زملائه شعر بألم كبير في قدمه التي لم تتعافى بعد، ما جعله يذهب للمستشفى مرة أخرى، ليأتيه الخبر بوجوب إجراء عملية جراحية حتى يتماثل للشفاء مرة أخرى.

هذا الخبر كان بمثابة صاعقة ضربت شريف، فقد شعر بالحزن الكبير، والأسى البالغ، نظرا لأنه اعتقد بأنه لن يستطيع العودة للعب مرة أخرى، ما حدا به للدخول في أزمة نفسية، ومن المتوقع أن يخضع للعملية الجراحية.

أحمد بصحبة ملك في الغردقة

وعلى الناحية الأخرى فقد سافر الدكتور أحمد «شريف سلامة» صحبة الدكتورة ملك إلى الغردقة، وأظهرت الحلقة 12 من مسلسل كامل العدد +1 محاولات الدكتورة ملك للتقرب من أحمد في هذه الرحلة واستغلال الوقت الذي يقضيانه معا، إلا أنه لا يستجيب لها ولم يلاحظ أي شيء تفعله من أجله، وذلك لحبه لزوجته ليلى، بحسب ما يظهر في أحداث العمل.