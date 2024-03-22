ليلى عبداللطيف: مصر لن تجوع.. والدولار الأمريكي لن يربح الحرب أمام الجنيه

قالت خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، إن ما يحدث اليوم من اهتزاز اقتصادي للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، ما هو إلا أزمة عابرة لن تجعل الوضع المالي في مصر يهتز أو ينهار.

خطة اقتصادية مصرية تحمل كل الحلول والنجاح

وأضافت في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، المذاع على قناتي المحور والنهار: «أرى بوادر خطة اقتصادية مصرية تحمل كل الحلول والنجاح لتثبيت الوضع الاقتصادي بشكل فاعل وعلى كل الأصعدة الصناعية والزراعية والمالية والسياحة ومصر لن تجوع والدولار الأمريكي لن يربح الحرب أمام الجنيه المصري».

الاستثمارات بالمليارات في مصر ستجعلها تعود إلى الواجهة الاقتصادية

وتابعت أن الاستثمارات العربية والدولية القادمة بالمليارات إلى مصر ستجعلها تتعافى وتعود إلى الواجهة الاقتصادية أقوى من السابق، وأرى أن ما يحدث في مصر اليوم هو أزمة اقتصادية مفتعلة بسبب مواقف مصر الوطنية، وموقف الرئيس السيسي ضد الحرب وتهجير الشعب الفلسطيني، ومصر ومعها الرئيس السيسي لن يتراجعوا.