 ليلى عبداللطيف: عملت مستشارة لرؤساء وشخصيات كبرى بسبب «الإلهام»

قالت خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، إنّها ترفض أن تكتب قصة حياتها حتى لا تؤذي أبناءها، مشيرةً إلى أن ما عاشته في الملجأ كان صعبا للغاية.

كل الحنين الذي حُرمت منه أعطيته لابني فهد وابنتي زينة

وأضافت «عبداللطيف»، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: «كل الحنين الذي حُرمت منه أعطيته لابني فهد وابنتي زينة، أولادي نقطة ضعفي، ربتهم وعلمتهم، وابني يتحدث بـ7 لغات وحصل على 4 شهادات».

أمي قالت لي أنتِ لستِ أفضل من الأنبياء

وتابعت خبيرة الأبراج: «تعبت على أبنائي وتعبت من كلام الناس، لكن أمي قالت لي أنتِ لستِ أفضل من الأنبياء، فقد اضطهدوا وتعرضوا للظلم، وفي النهاية ربنا أكرمني.. في كتير ناس بتشوف وعندها رؤية بس ما وصلت لما وصلت له، أنا ما في محطة بالعالم ما وصلتلها ووصلت للرؤساء والأمراء والملوك وشخصيات كبيرة ونافذة وقعدت معاهم كمستشارة بسبب الإلهام الذي كان يتحقق ولو لم يتحقق لما بقيت معهم سنوات».