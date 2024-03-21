ليلى عبداللطيف: والدتي تركتني في الملجأ.. «عشت عذابا لا يتحمله أحد»

قالت خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، إنها التحقت بملجأ مع شقيقتيها لأن والدتها عندما أصبحت أرملة كانت في الثالثة والعشرين من عمرها، فزوجها جدها لشخص آخر وأنجبت منه 3 صبيان، أحدهم عالم ذرة تعلم على حساب رفيق الحريري.

التحاق خبيرة الأبراج بدار الأيتام في السابعة من عمرها

وأضافت «عبداللطيف»، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: «التحقت بدار الأيتام في السابعة من عمري، وكانت شقيقتي هند عمرها 6 سنوات، أما هناء فكان عمرها 5 سنوات».

خبيرة الأبراج تحكي عن حياتها في دار الأيتام

وبكت خبيرة الأبراج، قائلة: «نمت وقمت وما لقيت بابا أو ماما، وبقيت في الملجأ مع أختي هند لأنها خرجت بعدما لم تتحمل العذاب الذي عشناه في الملجأ لم يره أحد، كنا نفرح لما ناس يتبنونا في رمضان ويأخدونا ويعشونا برة ويشتروا لنا هدايا ويرجعونا تاني».

وأضافت «عبداللطيف»، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: «كنت جائعة ولم يكن يٌعجبني الأكل في دار الأيتام وكنا نأكل غصبا عنا، وفي الليل نزلت وحاولت الحصول على برتقالة من قصف الطعام الحديدي المخصص لدار الأيتام فجرحت يدي».

وتابعت خبيرة الأبراج: «كان معي ليمونة أيضا، لكن ناظرة القسم خطفت الليمونة من يدي ورمتها في الأرض، وأخدتني على القسم، مضيفا أن أي شيء أتمناه منذ طفولتي أحصل عليه وأي حد يأذيني أو يأذي أمي أو حد من إخواتي بيحصل معاه شيء مرعب».