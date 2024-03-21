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دراما المتحدة

ليلى عبداللطيف: انا انسانة صادقة.. وتوقعاتي الصائبة كرامة من عند ربنا 

كتب:

أحمد شعراني ومنار مجدى
08:23 م | الخميس 21 مارس 2024
ليلى عبد اللطيف

ليلى عبد اللطيف

قالت خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، إنّ سر توقعاتها الصائبة لا يعرفه إلا الله عز وجل، موضحةً: «أنا إنسانة صادقة لو تحطي مصحف أنا هحلف عليه أمام ربنا إن كل كلمة أقولها لكِ في هذه الحلقة صحيحة».

ليلى عبداللطيف: توقعاتي الصائبة كرامة من عند ربنا 

وأضافت «عبداللطيف»، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: «أعتبر أن ما يحدث لي بخصوص صدق الإحساس بما يقع في المستقبل كرامة من عند ربنا منذ الثانية عشرة من عمري ووقتها لم أكن أدرك ماهية مصطلحات مثل مخططات ومخابرات، وهناك شهود مازالوا على قيد الحياة يعيشون في مسقط رأسي وفي السعودية أيضا». 

وتابعت خبيرة الأبراج مع بسمة وهبة: «كنت في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت في عام 1980 وكنت أموت وانهار شعري كله وارتفعت حرارة جسمي 23 يوما، وكانت أختي تنام على الكنبة بجانبي في غرفتي بالمستشفى، وكنت بين الحياة والموت ودخل الطبيب وقال لأمي بعدما ولدت ربنا أعطاكِ بنت وابنت ليلة هتروح»

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