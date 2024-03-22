تفاصيل إطلاق النار في قاعة للحفلات بروسيا.. حفل موسيقي تحول إلى ذعر

شهد مركز تسوق «كروكوس سيتي» التجاري في مدينة كراسنوجورسك في ضواحي العاصمة الروسية «موسكو»، حيث كان يقام حفل موسيقي لمجموعة «بيكنيك» حادثا لإطلاق النار، سبقه انفجارات ما أسفر عن سقوط ضحايا، وكشفت وسائل إعلام ورسية، بينها وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية ووكالة «سبوتنيك»، تفاصيل الحادث.

وأطلق ما لا يقل عن 3 أشخاص بملابس مموهة النار، في قاعة للحفلات الموسيقية مركز تسوق «كروكوس سيتي» في شمال غرب موسكو. وأوضحت «ريا نوفوستي»، أشخاص يرتدون ملابس مموهة، 3 منهم على الأقل، اقتحموا الطابق الأرضي من قاعة كروكوس وفتحوا النار من أسلحة آلية، مشيرة إلى وقوع جرحى.

إلقاء قنبلة يدوية

ووفقا لوسائل إعلام روسية، فإن المقتحمين، ألقوا قنبلة يدوية أو قنبلة حارقة، ما أدى إلى اشتعال النيران، فيما قالت وكالة أنباء «تاس» الروسية، إن النيران اشتعلت في حوالي ثلث المبنى التجاري، وتصاعد دخان أسود كثيف.

وأضافت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، أن انفجارا وقع بالقاعة حيث كان يقام حفل موسيقي لمجموعة «بيكنيك»، فيما نقلت «ريا نوفوستي»، عن شاهد عيان، قوله إن انفجارات وقعت في قاعة كروكوس قبل إطلاق النار، مضيفا: «كنا نجلس في وسط القاعة، بدأ الحفل، ولم تمر سوى بضع دقائق، وانفجرت قنبلة أو اثنتين في المنتصف، وبدأ الدخان الرمادي يتصاعد، وبدأ الذعر».

منفذو الهجوم يرتدون سترات مضادة للرصاص

وأشار شاهد العيان، للوكالة الروسية، إلى أن عندما توجه الناس إلى المخارج، سُمعت أصوات إطلاق نار، فيما وصف شهود عيان، لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، منفذي إطلاق النار بأنهم رجال بلحى سوداء يرتدون سترات مضادة للرصاص ويحملون أسلحة رشاشة.

ومن جانبها، أعلنت «سلطات كراسنوجورسك»، إرسال كل القوات والموارد إلى مكان الحادث، فيما أشارت وزارة النقل الروسية، إلى أن محطة «مترو مياكينينو» بالقرب من موقع الحادث تعمل كالمعتاد للركاب الداخلين والخارجين.