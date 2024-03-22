الصور الأولى لحادث إطلاق النار والحريق بقاعة للحفلات الموسيقية بروسيا

نشرت وسائل إعلام روسية بينها وكالة أنباء «ريا نوفوستي»، و«تاس»، الصور الأولى، من حادث إطلاق النار، سبقه انفجارات في مركز تسوق «كروكوس سيتي» التجاري في مدينة كراسنوجورسك بضواحي العاصمة «موسكو»، حيث كان يقام حفل موسيقي لمجموعة «بيكنيك» حادثا لإطلاق النار، ما أسفر عن سقوط ضحايا،

3 أشخاص يطلقون النار

وكان ما لا يقل عن 3 أشخاص بملابس مموهة، أطلقوا في وقت سابق من اليوم، النار من أسلحة آلية، في قاعة للحفلات الموسيقية مركز تسوق «كروكوس سيتي» شمال غرب العاصمة الروسية «موسكو»، وسبق إطلاق النار، وقوع انفجارات.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف، وفق لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إنشاء مقر عمليات في مكان وقوع الانفجار في ضواحي موسكو.

من جانبها، اعلنت السلطات الروسية، تواجد أكثر من 70 سيارة إسعاف تعمل في مكان الحادث.

من جانبه، وصف عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، ما حدث في مركز «كروكوس سيتي» التجاري، بـ«المأساة الرهيبة».

وفي وقت لاحق من اليوم، قالت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إن انفجار ثاني دوى في مركز «كروكوس سيتي» التجاري.