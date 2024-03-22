الأميرة كيت ميدلتون تعلن إصابتها بالسرطان

بعد أسابيع من الاختفاء وخضوعها لجراحة في البطن، خرجت أميرة ويلز كيت ميدلتون، لتعلن إصابتها بمرض السرطان في المرحلة الأولى.

صدمة كبيرة

ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، فيديو للأميرة قالت فيه إن اكتشاف إصابة الأميرة كان صدمة كبيرة بعد شهرين صعبين للغاية عليها، لكن قالت برسالة إيجابية: ««أنا بخير وأزداد قوة كل يوم».

كشف عن الإصابة بالسرطان

لم يذكر قصر كنسينجتون في لندن تفاصيل إصابتها ولكن التشخيص كشف إصابتها بالسرطان وستخضع للعلاج الكيميائي الوقائي، موجهة الحديث لكل من أصيب بالسرطان قائلة: «لكل من يواجه هذا المرض، بأي شكل من الأشكال، من فضلكم لا تفقدوا الإيمان أو الأمل. أنتم لستم وحدكم» مؤكدةً أن الأسرة تحتاج حاليا إلى «بعض الوقت والمساحة والخصوصية».