اللحظات الأخيرة في حياة المونتيرة زينة مطاوع.. قاومت السرطان بالعمل

ظلت المونتيرة الشابة زينة مطاوع عروس الجنة، تحارب المرض اللعين من ناحية وتحاول التشبث بعملها وشغفها من ناحية أخرى، قبل أن ترحل في أيام مباركة عقب صراع طويل مع السرطان، أصابها لكن لم يصيب إرادتها، ظلت تعمل حتى آخر نفس، وبعدما أدت عملها بمسلسل عتبات البهجة الذي يعرض في السباق الرمضاني 2024.

اللحظات الأخيرة في حياة زينة مطاوع.. اشتغلت حتى النهاية

وخلال الساعات الماضية، سيطر الحزن على طاقم مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيي الفخراني، وذلك عقب وفاة المونتيرة الشابة زينة مطاوع، والتي كانت موجودة في موقع التصوير خلال الفترة الماضية قبل وفاتها المفاجئة، إذ تستعد أسرتها اليوم، لوداعها إلى مثواها الأخير في طنطا.

صارعت المرض منذ 2023

رحلت المونتيرة الشابة زينة مطاوع عقب تعب شديد بحسب ما دونته صديقتها حنين هشام فاروق، قائلة: «الله يرحمك يا زينة تعبتي أوي، كان عندنا أمل ربنا يتم شفاكِ، وهو العالم بتعبك الأخير، وكنا بندعيلك دايما، لكن قضاء الله ربنا خد وديعته في أيامه المفترجة، ربنا يجعل الشهادة من نصيبك ويراضيكِ ربنا في دار الحق، ويصبر أهلك على مصيبتهم، ويجعل قبرك روضه من رياض الجنة، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

بينما أكدت صديقتها آلاء أبو العز إنَّ زينة عانت من سرطان نادر، انتصر عليها في النهاية: «ماتت زينة في أيام تليق بيها وتليق بقلبها ادعوا لها، زينة كانت مريضة سرطان وكان عندها سرطان نادر، تعبت كتير ربنا يرحمها».

وكانت المونتيرة الشابة زينة مطاوع أعلنت عن إصابتها بمرض السرطان منذ عام مضى، مطالبة بدعم محبيها، ومعبرة عن رضاها بقضاء الله وقدره، وهو ما شاركت به «ولاء غانم» التي وصفتها بأعز صديقاتها، إذ سردت رحلتها حينها قائلة: «زينة أعز أصدقائي في أواخر العشرينات أعلنت من خلال صفحتها إن عندها كانسر وطلبت مننا نكون داعمين لها وحواليها بالدعاء حتى في أصعب اللحظات ومراحل قص الشعر كنا معاها فيها، والحقيقة إن هي اللي كانت بتدعمنا».

معلومات عن المونتيرة الشابة زينة مطاوع

- في العقد الثاني من عمرها.

- تخرجت زينة مطاوع في المعهد العالي للسينما قسم المونتاج.

- عانت من نوع نادر من السرطان وخضعت لجلسات العلاج الكيماوي.

- ظلت زينة مطاوع تعمل حتى آخر أيام وفاتها، إذ انتهت من مونتاج مسلسل عتبات البهجة، ولفظت أنفاسها الأخيرة.

مدحت العدل يعلن خبر وفاة زينة مطاوع

وكان الكاتب مدحت العدل أعلن عن وفاة زينة مطاوع مونتيرة مسلسل عتبات البهجة الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني 2024 عبر خاصية «ستوري» على صفحته على إنستجرام قائلًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون أتقدم أنا وجميع العاملين على مسلسل عتبات البهجة بخالص التعازي والمأساة لأسرة المونتيرة الشابة زينة مطاوع رحمها الله وأسكنها فسيح جناته».