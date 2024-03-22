ردود فعل دولية وتطورات جديدة بشأن حادث روسيا.. والبيت الأبيض: لم نعلم شيئا

أطلق 3 أشخاص يرتدون ملابس مموهة، النار في قاعة للحفلات الموسيقية بمدينة كروكوس في موسكو، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام روسية بينها وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، مساء اليوم الجمعة، إن إطلاق النار والحريق وقع في القاعة الواقعة في منطقة كراسنوجورسك بموسكو، قبل حفل لمجموعة موسيقية، مشيرا إلى وقوع قتلى وجرحى.

وكانت وزارة الطوارئ، أعلنت استخدام المروحيات لإطفاء حريق بمركز «كروكوس سيتي» التجاري، ووفقا لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، ألغت السلطات، جميع الفعاليات العامة في موسكو خلال عطلة نهاية الأسبوع.

حاكم القرم يصف منفذي الحادث بـ«الكلاب المسعورة»

سياسيا، طالبت وزارة الخارجية الروسية، المجتمع الدولي كله بإدانة العمل الذي وصفته بـ«الإرهابي» في «كروكوس سيتي»، بينما أعلنت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أن «واشنطن» لم تكن لديها أي معلومات بشأن احتمال الحادث في المركز التجاري.

بدوره، وصف رئيس «شبه جزيرة القرم»، سيرجي أكسينوف، أولئك الذين نفذوا الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية بمركز«كروكوس سيتي» التجاري في منطقة موسكو، بـ«الكلاب المسعورة»، والتي لا يمكن أن يكون لها سوى نهاية واحدة، فيما قالت وزارة الخارجية البيلاروسية، إن هذا العمل الإرهابي الوحشي لا يمكن أن يكون له مبررات، وفق لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

بدوره، أعرب رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو عن تعازيه لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، فيما عبرت الأمم المتحدة، على لسان نائب المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة، فرحان حق، عن حزنها لسقوط ضحايا في مركز «كروكوس سيتي» التجاري في ضواحي موسكو، وأشار إلى أن المنظمة تراقب الوضع.