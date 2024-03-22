بث مباشر.. مشاهدة مباراة منتخب مصر اليوم ضد نيوزيلندا في افتتاح كأس عاصمة مصر الآن| عاجل

تنتظر الجماهير بث مباشر لمباراة مصر ونيوزيلندا، في افتتاح مباريات النسخة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر، المقامة في استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس الجاري، بمشاركة 4 منتخبات.

وترغب الجماهير في متابعة أول مباراة لمنتخب مصر، تحت قيادة فنية جديدة لحسام حسن، المدير الفني لـ«الفراعنة»، الذي يأمل في تحقيق الانتصار، للوصول للمباراة النهائية بالبطولة، التي أصبحت مدرجة ضمن سلسلة «فيفا» للبطولات، وتجمع منتخبات من أكثر من قارة، بتواجد مصر وتونس من أفريقيا، وكرواتيا من أوروبا، بجانب نيوزيلندا من أقيانوسيا.

وينشر موقع «الوطن سبورت» خدمة لقرائه بث مباشر لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس عاصمة مصر، خلال المباراة الأولى من البطولة في نسختها الأولى، خلال ظهور أول لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر.

بث مباشر لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس عاصمة مصر

وسيكون بث مباشر لمباراة مصر ونيوزيلندا متاحًا للجماهير فور بدء المباراة، في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الجمعة، على استاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة.

بطاقة مباراة مصر ونيوزيلندا

المباراةالبطولة: كأس عاصمة مصر

الاستاد: استاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة

الموعد: الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1

الحكم: الإيفواري كليمين فرانكلين

منتخب مصر بالأحمر ونيوزيلندا بالأبيض

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة، عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت والجورب الأسود، في مباراة نظيره نيوزيلندا، الذي سيرتدي الطاقم الأبيض بالكامل.

قائمة منتخب مصر في معسكر شهر مارس

وشهدت قائمة حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، التي أعلنها لخوض معسكر شهر مارس، جود 25 لاعبا، هم:

حارس مرمى: محمد عواد (الزمالك)، ومحمد أبو جبل (البنك الأهلي)، والمهدي سليمان (الاتحاد السكندري)، ومصطفى شوبير (الأهلي.

خط الدفاع: محمد هاني، وأكرم توفيق، ومحمد عبد المنعم، ورامي ربيعة (الأهلي)، وأحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي)، وأحمد رمضان بيكهام، ومحمد شكري (سيراميكا كليوباترا)، ومحمد حمدي (بيراميدز).

خط الوسط الدفاعي: إمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا (الأهلي)، حمدي فتحي (الوكرة القطري).

خط الوسط الهجومي: محمد مجدي أفشة (الأهلي)، محمد الشامي (المصري البورسعيدي)، مصطفى فتحي (بيراميدز)، محمود تريزيجيه (طرابزون سبور التركي)، مصطفى شلبي (الزمالك).

خط الهجوم: مصطفى محمد (نانت الفرنسي)، عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت الألماني)، أحمد عاطف (مودرن فيوتشر)، محمد شريف (الخليج السعودي).

كأس عاصمة مصر آخر استعدادات الفراعنة لتصفيات كأس العالم 2026

وتعد بطولة كأس عاصمة مصر هي آخر استعدادات منتخب مصر لخوض مباراتي الجولة الثالثة والرابعة من المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وذلك بمواجهتي بوركينا فاسو في القاهرة، ثم غينيا بيساو بالمغرب، والذي جرى نقل المباراة لها لعدم جاهزية ملاعب غينيا بيساو، خلال فترة التوقف الدولي بشهر يونيو المقبل.

وبدأ المنتخب المصري تصفيات كأس العالم 2026، بالفوز على جيبوتي بستة أهداف دون رد، قبل الفوز على سيراليون بهدفين، وذلك في أول مباراتين، ليتصدر الفراعنة المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 6 نقاط، مقابل 4 لكل من بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ثم نقظة لسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

نيوزيلندا يستعد لخوض تصفيات كأس العالم 2026

ويستعد منتخب نيوزيلندا لخوض تصفيات قارة أقيانوسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وجرى إعفائه من الدور الأول، والتي تقام بين أقل 4 منتخبات في القارة بالتصنيف، للصعود للدور الثاني التي ستقام بنظام المجموعتين بتقسيم الثمانية منتخبات على مجموعتين.

ويصعد أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي من التصفيات، ثم النهائي في شهر مارس 2025، ليصعد الفائز مباشرة إلى كأس العالم 2026، بينما يذهب صاحب المركز الثاني إلى الملحق النهائي المؤهل بين 6 منتخبات، بواقع منتخب من أفريقيا وآسيا وأقيانوسيا وأمريكا الجنوبية وفريقان من كونكاف.

نظام بطولة كأس عاصمة مصر في النسخة الأولىوتقام بطولة كأس عاصمة مصر على استاد مصر بالعاصمة الإدارية، بالإضافة لاستاد القاهرة، بمشاركة 4 منتخبات هي مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلندا، خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس الجاري.

وتبدأ البطولة بمواجهة مصر ونيوزيلندا بعد قليل، في افتتاح البطولة، ليصعد الفائز للمباراة النهائية، وانتظار الفائز من مواجهة الغد بين تونس وكرواتيا، التي ستقام على استاد القاهرة الدولي، لتقام المباراة النهائية يوم 26 مارس الجاري في استاد مصر بالعاصمة الإدارية، ويلتقي الخاسران في مباراة تحديد المركز الثالث، باليوم نفسه.