«المتحدة للرياضة» تكشف عن مفاجأة حفل افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر

كشف الحساب الرسمي للمتحدة للرياضة، عن مفاجأة في حفل افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر، والمقرر انطلاقها اليوم الجمعة، بمواجهة منتخب مصر ونيوزيلندا، في البطولة التي يشارك بها إلى جوراهما كرواتيا وتونس.

مفاجأة حفل افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر

«وسع وسع لنجم حفل افتتاح كأس عاصمة مصر»، بهذه الكلمات كشف حساب المتحدة للرياضة على «فيسبوك» عن مفاجأة الحفل، وهو الفنان أحمد سعد الذي سيحيي الحفل في استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف المنشور: «البطولة التي تُنظم لأول مرة بواسطة الشركة المتحدة للنسخة الأولى من FIFA Series2024».

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره نيوزيلندا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتترقب الجماهير المباراة، التي ستكون أول ظهور للعميد حسام حسن، بعد توليه قيادة الفراعنة رسميا، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، بعد توجيه الشكر له عقب توديع بطولة كأس الأمم الأفريقية من دور الـ16 على يد الكونغو الديمقراطية.