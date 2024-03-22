فريق عمل الشركة المتحدة للرياضة يعمل على قدم وساق أستعداداً لبطولة كأس عاصمة مصر

يعمل فريق عمل الشركة المتحدة للرياضة بكل جهد وتفانٍ للتحضير والتنظيم الناجح لبطولة كأس عاصمة مصر، تتألف هذه الفرق من مجموعة من المتخصصين والخبراء في مجال تنظيم الفعاليات الرياضية، والذين يعملون بتنسيق وثبات لضمان نجاح البطولة.

تشمل مهام فريق العمل تجهيز الملاعب والمرافق الرياضية، بما في ذلك تجهيز الملعب الرئيسي والملاعب الفرعية بأحدث التجهيزات والتقنيات اللازمة، كما يقومون بتنظيم البرامج الزمنية للبطولة، بما في ذلك المباريات والفعاليات المصاحبة، وضمان توفر جميع الخدمات اللازمة للفرق المشاركة.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل فريق العمل على التسويق والترويج للبطولة، من خلال إنشاء حملات إعلانية وتسويقية مبتكرة، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام لجذب الجماهير والمشجعين، يهدفون إلى إنشاء أجواء حماسية جذابة حول البطولة، وتعزيز مكانتها كأحد الأحداث الرياضية المهمة في المنطقة.