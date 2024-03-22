متى تجب زكاة الفطر؟.. الإفتاء تحسم الجدل حول موعد إخراجها

متى تجب زكاة الفطر؟، من الأمور التي حسمت دار الإفتاء الجدل حولها، موضحة أن هناك وقتين لإخراج زكاة الفطر، مشيرة إلى أن هناك وقت وجوب للزكاة وهو الذي يتعلق بذمة المكلَّف، أما الوقت الثاني لزكاة الفطر هو وقت الأداء، والذي يجوز للمسلم أن يخرجها فيه، حتى وإن لم تتعلَّق بذمَّته.

متى تجب زكاة الفطر؟

وبخصوص متى تجب زكاة الفطر؟، أوضحه الدكتور إبراهيم شوقي علام، مفتي الجمهورية، رداً على سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، جاء نصه: «هل يجوز إخراج زكاة الفطر من أول رمضان وقبل صلاة العيد وبعدها؟ وما أفضل وقت يمكن إخراج زكاة الفطر فيه؟»، مشيرا إلى أن وقت الوجوب لزكاة الفطر فالمُختارُ أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان؛ كما هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، مضيفاً أن في وقت أداء زكاة الفطر، لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؛ موضحاً أن زكاة الفطر تجب بسببين: بصوم رمضان، والفطر منه، فإذا وُجِد أحدهما جاز تقديمها على الآخر؛ كزكاة المال بعد ملك النصاب وقبل الحول، ولا يجوز تقديمُها على شهر رمضان؛ لأنه تقديم على السببين، فهو كإخراج زكاة المال قبل الحول والنصاب.

قيمة زكاة الفطر 2024

وبخصوص قيمة زكاة الفطر 2024، حددت دار الإفتاء المصرية، الحد الأدنى للفرد بـ35 جنيهاً، مؤكدة أنه يستحب الزيادة عن هذا المبلغ لمن يستطيع، موضحة أنه يجوز إخراج زكاة الفطر بالنقود، بديلاً عن الحبوب، مؤكدة أن ذلك يأتي من باب التيسير على الفقراء في قضاء حوائجهم، ومتطلبات الحياة، منوهة بأن الفتوى مستقرة على الأمر ذلك.

آخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2024

وبخصوص آخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2024، أشارت الإفتاء المصرية، في فتوى لها، إلى أن جواز إخراج زكاة الفطر اعتباراً من اليوم الأول لشهر رمضان المبارك، وتمتد حتى قبيل صلاة عيد الفطر 2024، موضحة أن التأخير في خراج زكاة الفطر بعد صلاة عيد الفطر حتى قبل غروب الشمس أمر جائز.

تأخير إخراج زكاة الفطر

وأكدت الإفتاء أن تأخير إخراج زكاة الفطر عن يوم العيد، دون وجود عذر شرعي يحول دون ذلك حرام شرعًا، ويؤثم صاحبه، موضحة أن زكاة الفطر لا تجب على المسلم الذي يموت قبل غروب آخر شمس من شهر رمضان، لافتة إلى أن جمهور العلماء ذهبوا إلى جواز إخراج زكاة الفطر في غير بلد المزكي، مشيرة إلى أن الأولى أن يُخرج المزكي زكاته في بلده متى وُجد المستحقون لها.

أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر 2024

أوضحت الإفتاء أن أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر، قبل صلاة عيد الفطر، لافتة إلى أن السنة ورد بها ألَّا تتأخر الزكاة عن صلاة العيد، مضيقة أن زكاة الفطر تخرج لمصارف الزكاة الثمانية، ويخرجها المسلم عن نفسه والقائم عليهم ممن تلزمه نفقتهم كالزوجة والأبناء، مؤكدة أن الزكاة لا تسقط عن العبد الذي لا يؤديها.