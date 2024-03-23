بدائل زبدة الكاكاو للشفايف بمكونات متوفرة في المنزل.. كأنها جاهزة

زبدة الكاكاو من الأشياء الأساسية لدى الفتيات خاصة اللاتي يحرصن على الاهتمام ببشرتهن وأناقتهن ويسعين للحصول على لبشرة مرطبة وخالية من الالتهابات والتشققات، لذلك البعض يلجأ إلى استخدام زبدة الكاكاو للحصول على شفاه رطبة، فمنهن من لم يتمكن من شرائها ونتيجة، لذلك نستعرض في هذا التقرير بدائل زبدة الكاكاو للشفاه بمكونات موجودة في كل منزل.

بدائل زبدة الكاكاو

وتوجد العديد من المكونات التي تكون بديلة لزبدة الكاكاو للشفاه ومنها حلقات الخيار، حيث في البداية يجب أن يتم وضع الخيار على الشفاه لمدة 5 دقائق، لأنها تعمل على ترطيبها وتنعيمها وفقا لما ذكره موقع «سي بي سي» سفرة.

العسل الأبيض النقي من ضمن المكونات التي يمكن استخدامها كبديل لزبدة الكاكاو من أجل ترطيب الشفاه، فهو يعمل كمرطب طبيعي لها وأيضا يمنحها مظهر وردي، وأيضا يمكن استخدام زيت الزيتون ومن خلال المكونات التالية:

سكر

زيت زيتون

فرشاة

فازلين

طريقة التحضير

في البداية يتم خلط الزيت مع السكر ثم فركهما على الشفاه بالفرشاة

وضع خليط السكر والزيت على الشفاه وإعادة فركها

يتم غسل الشفاه بالماء ووضع قليلا من الفازلين

مكونات بديل زبدة الكاكاو للشفايف بالعسل

عسل أبيض

بيكنج بودر

زيت زيتون

طريقة التحضير

يتم خلط العسل مع البيكنج بودر

وضع العسل لتقشير الشفايف

يتم وضع المعجون وفركه بلطف

غسل الشفاه بالماء الفاتر

بعد ذلك يتم وضع زيت الزيتون على الشفاه للترطيب

وهناك مكونات أخرى يمكن استخدامها كبديل لزبدة الكاكاو ومنها