فوائد مذهلة لتناول الخيار قبل النوم.. أبرزها تنقية الجسم من السموم

الخيار يعد من الخضراوات المهمة لاحتوائه على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، وتفضل الكثير من الأمهات تضمينه في وجبة الفطار والعشاء، كطبق جانبي، أو من خلال إضافته إلى الجبن أو السلطة، للاستفادة من المواد الطبيعية الموجودة فيه، وخاصة إذا تم تناوله قبل النوم.

الوقاية من السرطان

ثبت أن المواد الطبيعية التي توجد في الخيار تساعد على منع الخلايا السرطانية من التكاثر، بحسب تقرير نشره موقع Eatingwell، إذ يحتوي الخيار على مركب كيميائي يعرف باسم كوكوربيتاسين، يقي من مخاطر الإصابة السرطان.

ويحتوي الخيار على مضادات الأكسدة، التي تحارب الجذور الحرة ويحمي من الإصابة بمرض السكري، بحسب ما ذكرت كريستي ويلسون، مستشارة التغذية في جامعة كاليفورنيا، كما أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات، وجود علاقة بين الخيار والوقاية من الإصابة بمرض السكري، إذ يساعد تناول الخيار على خفض نسبة السكر في الدم، لاحتوائه على كمية منخفضة من الكربوهيدرات.

كما أشار موقع Eatingwell إلى أن للخيار دور كبير في ترطيب الجسم ،في حالة تناوله قبل النوم، والوقاية من الإصابة بالجفاف نتيجة احتوائه على 95% من الماء، كما يحافظ الخيار على درجة حرارة الجسم ويحمي المفاصل من الخشونة، ويقي كذلك من الإمساك.

تنقية الجسم من السموم

بدورها أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية والمناعة أن للخيار دور كبير في تنقية الجسم من السموم، خاصة إذا تناوله الإنسان قبل النوم، كما يعتبر من الخضراوات التي تعزز المناعة وتحافظ على مستوى السكر في الدم.

وأضافت عبد الوهاب لـ«الوطن»، أن الخيار يحتوي على العديد من الفيتامينات المهمة على رأسها فيتامين ك، ما يجعل له دور كبير في تعزيز صحة جهاز المناعة والحفاظ على صحة المفاصل والعضلات، كما يفيد الأشخاص الراغبين في إنقاص وزنهم، لأن تناوله يساعد على الشعور بالشبع فترات طويلة، لاحتوائه على كمية كبيرة من الماء.