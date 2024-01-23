فوائد تناول الخيار على الريق.. يحميك من الإمساك والجفاف

الخيار من أكثر أنواع الخضروات الشائع استخدامها في السلطات وأطباق الطعام المختلفة، وهو يحقق الكثير من الفوائد للجسم بفضل احتوائه على العديد من العناصرالغذائية الهامة كمضادات الأكسدة والألياف والفيتامينات والمعادن.. ويمكن تحقيق الاستفادة القصوى للجسم عند تناول الخيار على الريق.

يعد الخيار مصدرا جيدا للفيتامينات والمعادن المهمة كفيتامين سي وك والماغنيسيوم والبوتاسيوم التي يمكن استفادة الجسم منها بشكل كبير عند تناول الخيار على الريق بحسب ما نشره موقع Healthline.

فوائد تناول الخيار على الريق

- يساعد تناول الخيار على الريق في ترطيب الجسم والحماية من الجفاف؛ لأنه يحتوي على كمية كبيرة الماء.

- يعمل الخيار على تحسين صحة الجهاز الهضمي من خلال تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك والانتفاخ، وذلك بفضل غناه بالألياف.

- يساهم تناول الخيار على الريق في تعزيز صحة جهاز المناعة، بفضل احتوائه على فيتامين A و C ، بما يساعد على مكافحة الأمراض والفيروسات.

- يساعد تناول الخيار على الريق على فقدان الوزن والتخلص من الدهون الزائدة وذلك لأنه من الأغذية منخفضة السعرات الحرارية، وكذلك يحتوي على بعض المركبات التي تساعد على حرق الدهون.

تناول الخيار على الريق يضبط نسبة السكر في الدم

- أثبتت الدراسات أن تناول مرضى السكري للخيار على الريق يساعد على ضبط نسبة السكر بالدم، بسبب إبطاء امتصاص السكريات في الأمعاء.

- يعتبر تناول الخيار على الريق وسيلة فعالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة، عن طريق التخلص من بكتيريا الفم ومنعها من النمو.

بدورها أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية والبكتيريا بجامعة القاهرة لـ«الوطن» أن تناول الخيار على الريق، يؤدي إلى تعزيز المناعة بما يحمي الجسم من الإصابة بالأمراض المنتشرة، كما يقوم بدور فعال في تعزيز صحة العظام بفضل احتوائه على فيتامين ك، وكذلك يفيد تناوله على الريق في تقوية الذاكرة، وحماية خلايا المخ من التلف، فضلًا دوره في الحفاظ على صحة البشرة لاحتوائه على مضادات الأكسدة.