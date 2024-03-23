بجلابية بلدي وفانوس.. سياح مرسى علم على مائدة إفطار العاملين بالفنادق

شارك عدد من السياح الأجانب من نزلاء الفنادق والمنتجعات السياحية في مرسى علم مائدة إفطار العاملين بالقطاع السياحي في جو من الفرحة والبهجة والسرور، إذ ارتدى بعضهم جلابية بلدي وتم استقبالهم بفانوس رمضان وتشغيل أغاني الشهر الكريم وحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية وتبادل التهاني والتبريكات في أجواء شهر رمضان الكريم.

رمضان في مرسى علم

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر ومنظم الفعالية إلى أن فنادق مرسي علم حرصت على تنظم مائدة إفطار جماعي للعاملين، لافتا في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن عددا من السياح الأجانب من نزلاء الفنادق شاركوا في مائدة إفطار العاملين في أجواء فرحة وسعادة وتبادل التهاني والتبريكات واستقبال السياح بفانوس رمضان.

السياح في مرسى علم

وأكد أن عددا من السياح ارتدوا الجلابية البلدي خاصةً من السياح المترددين على زيارة مرسي علم سنويا، حيث يحرصون على مشاركة المصريين عاداتهم والمناسبات والأعياد.

وأوضح أن السياح حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع فانوس رمضان ونشرها على السوشيال ميديا، ما يعكس الأجواء في مرسى علم ويعمل على تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة مرسي علم.