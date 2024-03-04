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مرسى علم تستقبل آلاف السائحين على متن 74 رحلة طيران خلال يومين

كتب:

شاذلى عبدالراضي
06:31 م | الإثنين 04 مارس 2024
السياح في مرسى علم

السياح في مرسى علم

تشهد مدينة مرسى علم السياحية جنوب محافظة البحر الأحمر، تدفق الرحلات السياحية من مختلف الدول الأوروبية، تقل آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة، حيث استقبلت 74 رحلة طيران سياحية خلال 48 ساعة الماضية، أقلت ما يقرب من 15 ألف سائح، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

توافد آلاف السياح إلى مرسى علم

وأكد أبو المجد مصطفى نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، توافد الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات إلى مدينة مرسى علم، مشيرا إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات يبين استقبال 74 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا أقلت حوالي 15 ألف سائح من جنسيات مختلفة.

تدفق رحلات طيران إلى مرسى علم

وأكد نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، تواصل تدفق الرحلات الطيران الأسبوعية، والتي تقل آلاف السياح الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، «الألمانية، والبولندية، والإيطالية، والبلجيكية، والهولندية، والتشيكية». 

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بقلم شاذلى عبدالراضي