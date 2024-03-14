فرحة بين السائحين بظهور القرش «بهلول» في مرسى علم.. و«البيئة» مسالم وصديق للإنسان

عاود القرش الحوتي المسالم الملقب «بهلول»، الظهور اليوم الخميس، على شواطئ مرسى علم مما جذب السياح الأجانب من جنسيات أوروبية مختلفة الذين حرصوا على السباحة بجواره، ومداعبته والتقاط الصور التذكارية، في مظهر مٌبهج تحت الماء مما يٌساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة مرسى علم.

ظهور القرش الحوتي

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن عددا من السياح الأجانب رصدوا ظهور القرش الحوتي المسالم المُلقب «بهلول»، على شواطئ مرسى علم أثناء ممارسة الغطاس والسنوركل بمنطقة ثري كورنرز.

وأضاف «عاطف»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السياح عبروا عن إعجابهم بظهور القرش الحوتي المُسالم الذي استجاب المُداعبة والتقاط الصور التذكارية أثناء السباحة تحت الماء

وذكر أن السياح تأتي خصيصاً إلى شواطئ مرسى علم لمشاهدة الدلافين والأسماك، والكائنات البحرية النادرة الظهور والشعاب المرجانية بشواطئ مرسى علم الخلابة.

القرش بهلول

أشار الدكتور أحمد غلاب الباحث البيئي ومدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر، إلى أن ظهور القرش الحوتي المسالم المعروف «بالقرش بهلول»، صديق الإنسان من الأحداث النادرة والفريدة التي تجذب السياح.

محظور صيد القرش

وذكر أن القرش «بهلول» من الأنواع المهددة بالانقراض ومحظور صيدها طبقا للاتفاقيات الدولية حيث تواجده يعمل على توازن البيئة البحرية هو مسالم جدا، وصديق للإنسان وغير مؤذٍ على الإطلاق، وظهوره حدث بيئي نادر وفريد يجذب السياح.

وتابع أن القرش الحوتي بطي جدا ويصل طوله إلى 18 مترا، ويبلغ وزنه 21.5 طن ويعيش لعمر 70 والظهور متكرر في شواطئ مرسى يدل على نظافة البيئة البحرية، إذ يجذب السياح الأجانب من هواة رحلات الغطس والسنوركل.