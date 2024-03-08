مطار مرسى علم يستقبل 118 رحلة تقل آلاف السائحين الأسبوع المقبل

يستقبل مطار مرسى علم 118 رحلة طيران سياحية تقل آلاف السياح من 13 جنسية أوربية قادمة من مطارات أوروبا على مدار الأسبوع المقبل بدءا من غد السبت وحتى نهاية الأسبوع، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 118 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل حوالي 24 ألف سائح من 13 جنسية أوروبية من ألمانيا وبولندا وبلجيكا وهولندا وتشيك.

فنادق مرسى علم جاهزة لاستقبال السائحين

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق تزامنا مع تدفق الرحلات الطيران أسبوعيا، موضحاً أن فرق من العلاقات العامة تكون في استقبال السائحين بالورود ومشروبات الضيافة وإنهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق وعمل برامج وفقرات ومهرجانات الشواطئ.

ومن جانبه أشار أبو المجد علي نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مرسى علم استقبلت ما يقرب من 73 ألف سائح أجنبي من جنسيات أوروبية مختلفة من 15 دولة أوروبية خلال شهر فبراير الماضي، مؤكدا ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق تزامنا مع ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة إلى مرسى علم.