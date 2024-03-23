مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم السبت 22-3-2024.. العشاء 7:27 مساء

يتطلع المسلمون إلى معرفة مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم السبت 22-3-2024، التي جرى تحديدها من قبل الهيئة العامة للمساحة المصرية في إمساكية شهر رمضان الكريم، إيذانًا ببدء اليوم الثالث العشر من الصيام.

مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم السبت 22-3-2024

وجاءت مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم السبت 22-3-2024، لمختلف الصلوات والفروض الخمسة كالآتي:

- موعد صلاة الظهر: الساعة 12 ودقيقة مساءً.

- موعد صلاة العصر: الساعة 3 و30 دقيقة مساءً.

- موعد صلاة المغرب: الساعة 6 و8 دقائق مساءً.

- موعد صلاة العشاء: 7 و27 دقيقة مساءً.

- موعد صلاة التراويح: تأتي بعد انتهاء صلاة العشاء مباشرة.

- موعد صلاة الفجر: الساعة 4 و26 دقيقة صباحًا.

ساعات الصيام في الدقهلية اليوم السبت 22-3-2024

وجاءت ساعات الصيام في الدقهلية اليوم، بنحو 14 ساعة و2 دقيقة، تبدأ من صلاة الفجر في الساعة 4 و26 دقيقة صباحًا حتى الساعة 6 و8 دقائق مساءً.

موعد عيد الفطر المبارك

وحددت الهيئة العامة للمساحة المصرية، موعد أول أيام عيد الفطر المبارك ليكون يوم الخميس 10 أبريل.