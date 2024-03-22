المطرب أبو بكر محمد يقدم أغنية «عدت إليكِ».. مهداة لكل أم (فيديو)

طرح المطرب أبو بكر محمد أغنيته الجديدة «عدت إليكِ» التي تصدرت منصة إكس في مصر، حيث طرحت بمناسبة عيد الأم.

والأغنية من كلمات الشاعر خالد علي الدرسي، وتم غناؤها باللغة العربية الفصحى ومهداة لكل أم.

وتقول كلمات الأغنية:

عدت إليكِ ياحبيبة أعتابى ودمي وعروقي وقلقى اعتذر، بتمردي العقلاني المجنون بحلم الدافى الذى دوب الثلج ولون الكلمات الذى ما كان لها لون.

عدت إليكِ فسامحيني إن أهملتك واغفري لي حباً آخر أشركتك فأنا ما زلت أحفظ أمنياتك فراقصيني بها.

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