ابن شقيق صابر الرباعي يتعاون مع الشاعر خالد الدرسي في «أرتجف بردا»

انتهي الشاعر الليبي خالد على الدرسي، بمشاركة المطرب التونسي أحمد الرباعي، من تسجيل أغنية «أرتجف بردا»، التى بدأ الشاعر الليبي كتابتها بألمانيا، ثم استكمل كتابتها حيث يقيم حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الفنان الراحل الصديق مخلوف، بدأ في تلحين كلمات الأغنية، قبيل رحيله عام 2021، ليكمل تلحينها الموسيقار التونسي أنيس الغربي، والأغنية من توزيع خالد الكلبوسي، وقد اتخذ فريق العمل قرار باستكمال الأغنية واهدائها لروح الفنان الراحل الصديق مخلوف.

وتقول كلمات الأغنية:

ارتجف بردًا

أموت قلقًا

شُلت كل حركاتي

في الأفق توقفت نظراتي

على الجليد الصلد

نقشت أبياتي

انفخ بين أصابعي

لتجري الدماء أنفاسي تخرج مني

كراية بيضاء ارتجف بردًا أموت قلقًا احتاجك .. احتاجك

تفاصيل الأغنية الجديدة

ومن المنتظر أن يتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب خلال الأيام القليلة القادمة، ما بين تونس وفرنسا، حيث يستعد دكتور فاخر أحكيمة عميد أكاديمية الموسيقي بمدينة سوسة التونسية، والمشرف العام على الأغنية، مع باقي فريق عمل التصوير المكون من مخرج الفيديو كليب ومدير التصوير من معاينة أماكن التصوير لاختيار الأنسب منها، لتعبر عن أجواء كتابة القصيدة والحالة التي تعبر عنها.

الجدير بالذكر، أن الأغنية سوف يتم إذاعتها على مختلف القنوات الفضائية الليبية والعربية فور الانتهاء من تصويرها، كما سيتم طرحها على أكبر المنصات الصوتية الشهيرة وموقع الفيديوهات يوتيوب.